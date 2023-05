Trailer voor nieuwe serie Chance met Hugh Laurie • Nieuws • 04-10-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Streamingdienst Hulu gaf Hugh Laurie ( The Night Manager ) de hoofdrol in de nieuwe dramaserie Chance. Bekijk de trailer voor de psychologische thriller.

Chance is gebaseerd op het gelijknamige boek van Kem Nunn, bekend als schrijver voor series als Deadwood , John from Cincinnati en Sons of Anarchy. Na House geeft Laurie dit gestalte aan een iets ander soort dokter. Zijn personage Eldon Chance werkt als forensisch neuropsychiater in San Francisco en behandelt daar onder andere een patiënt (Gretchen Mol uit Boardwalk Empire ) die mogelijk lijdt aan schizofrenie. Na een controversiële beslissing met betrekking tot haar welzijn, krijgt hij het aan de stok met haar agressieve echtgenoot Ray (Paul Adelstein uit Prison Break ). Aangezien Ray zelf een politieagent is, wendt Eldon zich tot een schimmige onderwereld, waar hij bescherming vindt in de vorm van D (Ethan Suplee uit My Name is Earl ). Verder is Diane Farr ( Numb3rs) te zien als zijn ex-vrouw.

Ook voor achter de camera trok Nunn een inmiddels redelijk bekende naam aan. Regisseur Lenny Abrahamson ( Frank ) regisseerde namelijk meerdere afleveringen van de serie, inclusief de pilot. Abrahamson maakte onlangs de geprezen dramafilm Room , waar Brie Larson een Oscar voor won. Het eerste seizoen van Chance bestaat uit 10 afleveringen en gaat op 19 oktober in première bij Hulu. Een tweede seizoen is inmiddels ook al besteld.