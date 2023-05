Trailer voor nieuwe reeks Planet Earth • Nieuws • 20-10-2016 • leestijd 1 minuten • 63 keer bekeken • bewaren

De BBC komt met nieuwe afleveringen van Planet Earth. Bekijk een uitgebreide trailer voor het vervolg op de succesvolle reeks natuurdocumentaires.

De eerste reeks van Planet Earth was in 2006 een enorme hit op de BBC. De elfdelige serie bevatte 13 uur aan prachtige beelden van landschappen en dieren van over de hele wereld. Na het succes op de BBC werd de serie uiteindelijk verkocht aan maar liefst 130 landen, waaronder Nederland. Door middel van de nieuwste UHD-camera’s wil de BBC met dit vervolg de kijker nog dichter bij de natuur brengen. Planet Earth II lijkt dan ook een prima excuus om straks een 4K televisie aan te schaffen. Het vervolg wordt wederom begeleid door de stem van David Attenborough. De muziek is dit keer afkomstig van de Duitse componist Hans Zimmer, bekend van The Lion King , Gladiator en Pirates of the Caribbean. De tweede reeks van Planet Earth zal bestaan uit in totaal 6 afleveringen.

Wanneer we Planet Earth op televisie kunnen verwachten is nog onbekend, maar de BBC belooft dat de première niet lang meer op zich zal laten wachten. Overigens kun je alle 11 de afleveringen van de originele reeks momenteel terugkijken op Netflix.