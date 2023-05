Trailer voor nieuwe pilot van MacGyver-reboot • Nieuws • 18-08-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

CBS was niet helemaal tevreden over de pilot van hun nieuwe MacGyver -reboot en daarom schakelden ze regisseur James Wan ( Fast & Furious 7 , The Conjuring ) in om een nieuwe versie te schieten. Bekijk alvast wat van het resultaat.

In de nieuwe incarnatie van de klassieke tv-serie neemt Lucas Till – voornamelijk bekend als Havoc in de meest recente reeks X-Men -films – de titelrol over van Richard Dean Anderson. Till speelt Angus MacGyver, een man die problemen op de meest onconventionele manieren op kan lossen. Hij gebruikt geen vuurwapens, maar weet zich vaak met enkel een paperclip en een stuk kauwgom al uit de meest benarde situaties bevrijden. In de nieuwe serie gaat hij samen met een groep overheidsagenten – George Eads uit CSI: Crime Scene Investigation speelt één van zijn collega’s – aan de slag voor de regering.

Verder is ook Sandrine Holt ( House of Cards ) in de serie te zien als MacGyvers baas. Holt maakte geen deel uit van de originele pilot, maar werd onlangs gecast in de nieuwe versie van Wan. Achter de schermen zijn producenten Henry Winkler en John Rich opnieuw bij de serie betrokken en dat geldt ook voor geestelijk vader Lee David Zlotoff. De eerste aflevering van MacGyver gaat op 23 september in première op CBS.