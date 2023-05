Trailer voor Netflix-serie Haters Back Off

Comédienne Colleen Ballinger brengt haar YouTube-typetje Miranda Sings naar Netflix. Bekijk en beluister haar ‘zangtalent’ in de nieuwe trailer.

Het typetje van Ballinger is een satire op alle slechte en zelfingenomen muzikanten die zelfgemaakte filmpjes uploaden in de hoop snel beroemd te worden. Het YouTube-kanaal van Miranda Sings heeft inmiddels bijna 7 miljoen abonnees en ruim een miljard views. Ballinger schreef eerder ook een boek namens Miranda en liet haar optredens maken in talkshows als Comedians in Cars Getting Coffee en The Tonight Show. Een eigen tv-serie op Netflix is nu de volgende logische stap. Daarin zal de focus tevens komen te liggen op haar moeder (Angela Kinsey uit The Office ) en haar oom (Steve Little uit Eastbound & Down ). De titel Haters Back Off verwijst naar de catchphrase die ze altijd paraat heeft voor de mensen die – volgens haar onterecht – negatieve reacties posten.