Trailer voor Netflix-film Take the 10 • Nieuws • 09-01-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Tony Revolori en Josh Peck doen er alles aan om een muziekfestival bij te kunnen wonen in Take the 10. De film komt deze maand naar Netflix.

De komedie werd geschreven en geregisseerd door Chester Tam, bekend van de serie Blue Mountain State. Take the 10 draait om Chester en Chris, gespeeld door Revolori en Peck, die samen in een supermarkt werken. Chris trakteert zijn collega op een kaartje voor een concert, maar dan blijkt dat hij zijn toegangsbewijzen heeft gestolen van een drugdealer, waarna de hel losbarst. Bijrollen zijn er voor onder andere Stella Maeve, Cleopatra Coleman en Kevin Corrigan. Ook voormalig SNL-collega’s Andy Samberg ( Brooklyn Nine-Nine ) en Fred Armisen (Portlandia) zijn te zien. Peck is vooral bekend van de Ice Age-films en de huidige Teenage Mutant Ninja Turtles-serie op Nickelodeon. Revolori was na zijn doorbraak in The Grand Budapest Hotel te zien in de film Dope en kreeg een rol in de aankomende Spider-Man-film. Daarnaast speelt hij momenteel in Son of Zorn

Take the 10 is vanaf 20 januari te zien op Netflix. Bekijk alvast de trailer.