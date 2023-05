Trailer voor Netflix-film met Melanie Lynskey

Na de première op Sundance komt I Don’t Feel At Home in this World Anymore naar Netflix. De streamingdienst gaf een trailer vrij.

De hoofdrol in de komische noir is voor Melanie Lynskey. De actrice brak in 1994 door met Heavenly Creatures , de eerste dramafilm van Peter Jackson, waarin ze te zien was naast een eveneens debuterende Kate Winslet. In I Don’t Feel At Home in this World Anymore speelt ze de ongelukkige Ruth, die bij thuiskomst ontdekt dat dieven er vandoor zijn gegaan met haar zilverwerk en haar laptop. Aangezien ze geen vertrouwen meer heeft in zowel de politie als de mensheid, besluit ze zelf op onderzoek uit te gaan. Ze krijgt hulp van haar grillige buurman gespeeld door Lord of the Rings -acteur Elijah Wood, die momenteel eveneens op Netflix te zien is in de serie Dirk Gently’s Holistic Detective Agency . De twee weten de laptop uiteindelijk te traceren en belanden in een gevaarlijke onderwereld, waar ze oog in oog komen te staan met de daders.