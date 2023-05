Trailer voor Netflix-docu The Ivory Game • Nieuws • 24-10-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Leonardo DiCaprio produceerde voor Netflix een documentaire over de illegale handel in ivoor. Bekijk de trailer voor The Ivory Game.

De Oscarwinnende acteur is al geruime tijd actief als milieuactivist. Hij produceerde eerder Virunga over het gelijknamige natuurpark in Afrika en het aankomende Before the Flood over de klimaatverandering. Met The Ivory Game schijnt DiCaprio een licht op de illegale ivoorhandel, een verraderlijk netwerk vol geweld en corruptie, dat door een klein aantal gedreven mensen wordt bestreden. De documentaire ontsluiert de duistere wereld van deze handel; van de vliegtuigen in Afrika tot aan de straten van China. De makers werkten voor de productie nauw samen met undercover overheidsorganisaties, parkopzichters, activisten en natuurbeschermers, om zo het wereldwijde netwerk van de ivoorhandel te infiltreren. De bedoeling is om bij de kijker zowel verontwaardiging als hoop op te wekken. De regie van de documentaire was in handen van Kief Davidson en Richard Ladkani.

The Ivory Game is vanaf 4 november wereldwijd te zien op Netflix. Virunga is momenteel al beschikbaar bij de streamingdienst en Before the Flood gaat op 30 oktober in première bij National Geographic Channel.