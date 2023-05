Trailer voor Mythbusters-achtig White Rabbit Project • Nieuws • 29-11-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Drie veteranen van het populaire Mythbusters maakten een gelijksoortig programma voor Netflix.

White Rabbit Project wordt gepresenteerd door Kari Byron, Tory Belleci en Grant Imahara, een drietal dat tijdens het tweede seizoen van Mythbusters aan de cast van de serie werd toegevoegd. Ook achter de schermen zijn een aantal van dezelfde producenten betrokken. In hun gloednieuwe serie zien we Byron, Belleci en Imahara de meest onwaarschijnlijke fenomenen uit de popcultuur, wetenschap en geschiedenis onderzoeken. De onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer een uitbraak uit een zwaar bewaakte gevangenis, technologieën voor superkrachten, berovingen en de meest bizarre wapens uit de Tweede Wereldoorlog. In elke afleveringen worden de thema’s onderworpen aan verschillende experimenten, waar de drie testers ook zelf deel van uitmaken. White Rabbit Project is vanaf 9 december wereldwijd te streamen op Netflix.

Mythbusters is één van de meest populaire programma’s uit de geschiedenis van Discovery Channel. De eerste vijf seizoenen kun je – bijvoorbeeld als opwarmertje voor White Rabbit Project – momenteel terugkijken op Netflix.