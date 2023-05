Trailer voor mysterieuze Netflix-serie The OA

Netflix stelt deze maand een geheimzinnige nieuwe serie beschikbaar. Bekijk de eerste beelden van het 8 afleveringen tellende The OA.

Netflix geeft regelmatig mensen uit de wereld van de onafhankelijke films de kans om iets voor de zender te maken, zoals we onlangs zagen met de serie Easy van Joe Swanberg . Alle afleveringen van The OA werden geschreven en geregisseerd door Zal Batmanglij, de maker van de indie-films Sound of My Voice en The East , die eerder al voor Fox achter de camera kroop om een aantal afleveringen van Wayward Pines te schieten. De hoofdrol in The OA i s voor Brit Marling, eerder ook een leading lady in de twee speelfilms van Batmanglij. Ze hielp haar regisseur eveneens met het scenario voor hun nieuwe serie. De show draait om een jonge vrouw (Marling), die na jarenlang vermist te zijn geweest, plots weer opduikt in haar oude woonplaats. Toen ze verdween was ze blind, maar nu kan ze op onverklaarbare wijze weer zien. De lokale inwoners reageren nogal verschillend op haar terugkeer en huidige fysieke toestand, ook omdat ze haar ouders en de FBI weigert te vertellen wat er de afgelopen jaren met haar is gebeurd.