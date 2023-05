Trailer voor Mozart in the Jungle S3 • Nieuws • 08-11-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

In december geeft Amazon het volledige derde seizoen van het Golden Globe-winnende Mozart in the Jungle vrij. Bekijk de nieuwe trailer.

De komische dramaserie is gebaseerd op het gelijknamige boek van Blair Tindall, die speelde met verschillende beroemde orkesten in New York. Gael García Bernal (The Motorcycle Diaries) speelt de hoofdrol als Rodrigo, een personage gebaseerd op de beroemde dirigent Gustavo Dudamel. In het derde seizoen begeeft hij zich in Italië, om daar de grote comeback van opera-diva Alessandra (een gastrol van Monica Bellucci) in goede banen te leiden. De cast bestaat verder nog uit onder andere Lola Kirke, Malcolm McDowell en Saffron Burrows. Mozart in the Jungle wordt geproduceerd door Roman Coppola (Moonrise Kingdom) en Jason Schwartzman (Bored to Death). Begin dit jaar won de serie de Golden Globe voor Beste Komedie, terwijl Bernal het beeldje voor Beste Acteur in een Musical of Komedie in ontvangst mocht nemen.