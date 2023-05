Trailer voor komische Netflix-miniserie Easy

Netflix geeft zo nu en dan ook onafhankelijke filmmakers de kans om iets te maken voor de streamingdienst. Bekijk de trailer voor de komische miniserie Easy.

Easy werd geschreven en geregisseerd door Joe Swanberg, bekend van kleinschalige films als Drinking Buddies en Digging For Fire. Swanberg wordt gezien als één van de pioniers in het zogenaamde mumblecore ; een filmgenre dat zich kenmerkt door lage budgetten, veel dialogen en improvisaties en verhalen over twintigers en dertigers. Easy volgt verschillende mensen in Chicago, die zich door een doolhof van liefde, seks, technologie en cultuur heen manoeuvreren. In de cast treffen we namen als Orlando Bloom, Malin Akerman, Dave Franco, Jane Adams en Emily Ratajkowski, plus komieken Marc Maron en Hannibal Buress.