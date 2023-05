Trailer voor It’s Always Sunny in Philadelphia S12 • Nieuws • 24-11-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

In januari gaat het twaalfde seizoen van It’s Always Sunny in Philadelphia van start. Bekijk alvast wat van de NSFW ongein in de eerste trailer.

It’s Aways Sunny volgt de belevenissen van vijf egocentrische vrienden in Philadelphia, die daar zo goed en kwaad als het gaat een Irish Pub runnen. De groep bestond in het eerste seizoen uit Dennis (Glenn Howerton), Mac (Rob McElhenney), Charlie (Charlie Day) en Dee (Kaitlin Olson). In het tweede seizoen voegde ook de momenteel 72-jarige Danny DeVito (Taxi) zich bij het gezelschap als Frank, de vader van Dennis en Dee, en hij groeide al heel snel uit tot een onmisbare publiekslieveling. Voor het twaalfde seizoen is al een musical-aflevering aangekondigd en ook een gastrol van Scott Bakula (Quantum Leap) is inmiddels bevestigd. It’s Always Sunny in Philadelphia komt voorlopig nog niet ten einde, na het twaalfde seizoen zullen sowieso nog een dertiende en een veertiende seizoen volgens. De twaalfde reeks start op 14 januari.

In Amerika is de serie te zien op FXX, de zusterzender van FX. In Nederland wordt de serie zo nu en dan uitgezonden door Comedy Central.