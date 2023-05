Trailer voor iBoy met Maisie Williams • Nieuws • 14-01-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Eind deze maand stelt Netflix de speelfilm iBoy beschikbaar. Bekijk alvast de eerste beelden van de technothriller.

De Netflix-film is een adaptatie van het gelijknamige boek van Kevin Brooks, dat door Joe Barton ( Humans ) werd bewerkt tot filmscript. Bill Milner ( X-Men : First Class , Locke ) geeft gestalte aan een tiener die op straat door een stel gangsters wordt neergeschoten. Nadat hij uit zijn coma ontwaakt, blijkt dat stukjes van zijn iPhone zich in zijn hersenen genesteld hebben. Daardoor staat zijn brein rechtstreeks in verbinding met het internet en heeft hij toegang tot oneindig veel informatie, waarna hij besluit als een soort van lokale superheld misdadigers te gaan bestrijden. Maisie Williams, vooral bekend als Arya Stark uit Game of Thrones , speelt een vriendin van de jongen. Ze heeft geen superkrachten, maar mag in de trailer al wel met een pistool een stel gangsters bedreigen.

De film heeft bijrollen voor onder andere Rory Kinnear en Miranda Richardson. iBoy is vanaf 27 januari te streamen op Netflix.