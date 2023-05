Trailer voor HBO-docu Beware The Slenderman • Nieuws • 12-11-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

In 2009 werkte de horror van een fictief personage op internet door in de werkelijkheid. Bekijk de trailer voor de documentaire Beware The Slenderman.

The Slenderman is een op internet bedachte boeman, in 2009 speciaal gecreëerd voor een photoshop-wedstrijd. De lange en gezichtloze man met armen die veranderen in tentakels werd al snel een sensatie op het internet. In 2014 werd de 12-jarige Payton Leutner 19 keer neergestoken door twee vriendinnen, die haar na een logeerpartijtje mee de bossen in hadden genomen. Na afloop verklaarden de twee jongelingen dat de steekpartij volgens hen de enige manier was om de Slenderman te vriend te houden. Leutner overleefde de aanval en haar leeftijdsgenootjes wachten nog altijd hun rechtszaak af. De docu laat zien wat er gebeurt wanneer kinderen online fictie en realiteit niet langer kunnen onderscheiden en vraagt zich af wie daar verantwoordelijk voor is.

Regisseur Irene Taylor Brodsky ( The Final Inch ) werkte 18 maanden aan de documentaire. Ze sprak met zowel de families van de daders, als de familie van het slachtoffer. Beware the Slenderman debuteert op 23 januari op HBO in Amerika.