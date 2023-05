Trailer voor Guillermo Del Toro’s Trollhunters

Net als The Strain is Trollhunters gebaseerd op een boek van Del Toro. Dit keer gaat het echter om een kinderboek, met uiteraard nog wel een vleugje horror. De animatieserie draait om de doodgewone tiener Jim, die per ongeluk in het bezit komt van een magisch amulet. Vervolgens ontdekt hij een verborgen wereld vol trollen onder zijn woonplaats Arcadia en raakt hij betrokken bij een eeuwenoude strijd tussen goed en kwaad. De stem van Jim werd ingesproken door Anton Yelchin, de Star Trek Beyond -acteur die eerder dit jaar bij een ongeluk om het leven kwam. Yelchin was nog niet helemaal klaar met zijn opnames voor Trollhunters, maar Del Toro weigerde de rol te hercasten. Verder verleenden onder andere Kelsey Grammer (Frasier, The Simpsons) en Del Toro’s goede vriend Ron Perlman ( Hand of God ) hun stemmen aan de serie.