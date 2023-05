Trailer voor Good Girls Revolt van Amazon

Amazon komt met een feministische variant op Mad Men. Bekijk de trailer voor het door feiten geïnspireerde Good Girls Revolt.

De serie is gebaseerd op het gelijknamige boek van Lynn Povich en speelt zich af aan het einde van de jaren 60. We volgen de vrouwelijke researchers op de redactie van het in New York gevestigde tijdschrift Newsweek , hier News of the Week geheten. Allemaal moeten ze keihard knokken om door hun mannelijke collega’s serieus genomen te worden. De vrouwen worden gespeeld door onder meer Grace Gummer ( Mr. Robot ), Genevieve Angelson ( House of Lies ) en Anna Camp ( The Good Wife ). Gummer geeft gestalte aan de uiteindelijk nog heel beroemd geworden Nora Ephron, de in 2012 overleden scenariste van films als When Harry Met Sally en Sleepless in Seattle.