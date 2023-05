Trailer voor Goliath S01 met Billy Bob Thornton • Nieuws • 09-09-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Billy Bob Thornton ( Fargo ) speelt de hoofdrol in Amazons nieuwe advocatenserie Goliath. Bekijk hem samen met Maria Bello ( ER ) en William Hurt ( Damages ) in de trailer.

Thornton geeft gestalte aan Billy McBride. McBride was ooit een succesvolle advocaat, maar brengt inmiddels het grootste gedeelte van zijn tijd door in de kroeg. Het personage van Maria Bello haalt hem vervolgens over om haar bij te staan in een rechtszaak tegen de grootste cliënt van Cooperman & McBride, het advocatenkantoor dat McBride ooit zelf hielp oprichten. Daardoor krijgt hij het opnieuw aan de stok met zijn voormalige partner, maar inmiddels levensgevaarlijke opponent, gespeeld door William Hurt. Amazon bestelde direct een compleet seizoen, bestaande uit 10 afleveringen. De serie gaat op 14 oktober in première.

Goliath is afkomstig van David E. Kelley, eerder verantwoordelijk voor populaire advocatenseries als Ally McBeal , The Practice en Boston Legal. Thornton won in 2015 een Golden Globe voor zijn rol in het eerste seizoen van Fargo. Op filmgebied speelde hij onlangs nog een advocaat in The Judge met Robert Downey Jr. en eind dit jaar is hij weer te zien als iemand die teveel drinkt in Bad Santa 2.