Eerste promo voor Game of Thrones S07 • Nieuws • 30-03-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

HBO heeft de eerste promo voor de nieuwe reeks Game of Thrones vrijgegeven. Het zevende seizoen gaat op 16 juli van start.

Aan het einde van het zesde seizoen van Game of Thrones zagen we hoe Daenerys (Emilia Clarke) samen met haar draken en haar leger koers zette richting Westeros, waar Cersei (Lena Headey) aan de macht is gekomen. Ondertussen is Jon Snow (Kit Harington) weer de baas in Winterfell. De nieuwe promo, waarin overigens nog geen beelden uit de nieuwe afleveringen te zien zijn, richt zich dan ook enkel op deze 3 personages. Wel is op het einde ook The Night King nog even te zien. Volgens eerdere geruchten zullen Cersei, Jon Snow en Daenarys later in de serie een ongemakkelijk verbond moeten sluiten, om zijn leger van White Walkers te kunnen verslaan. Het zevende seizoen van Game of Thrones zal bestaan uit 7 nieuwe afleveringen. Het allerlaatste achtste seizoen krijgt er 6.

Acteur Jim Broadbent vertelde onlangs al iets over zijn gastrol in het zevende seizoen en ook Kit Harington verklapte al het een en ander over de nieuwe reeks. Daarnaast werd ook al bekend gemaakt dat de draken van Daenerys straks gigantisch groot zullen worden.