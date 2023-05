Trailer voor docu-serie Captive van Netflix

Netflix duikt in de levensgevaarlijke wereld van ontvoeringen en onderhandelingen in de nieuwe documentaireserie Captive. Bekijk alvast de trailer.

Als er in een Hollywood-film iemand ontvoerd wordt, is meestal Liam Neeson wel in de buurt om daar op met zijn particular set of skills iets aan te doen, maar in het echte leven gaat het er toch iets anders aan toe. Met Captive schijnt Netflix een licht op de meest turbulente ontvoeringszaken, waaronder een aantal die tot nu toe voor het grote publiek verborgen bleven. Daarbij komen alle betrokkenen aan bod, van de slachtoffers en hun families tot en met de onderhandelaars en de kidnappers zelf. Captive werd geproduceerd door Simon Chinn en Doug Liman (The Bourne Identity, Impulse ). Chinn won eerder Oscars voor zijn documentaires Searching for Sugar Man en Man on Wire.