Trailer voor Crisis in Six Scenes van Woody Allen

Allen is in de serie ook zelf te zien als een personage genaamd Sidney Muntzinger. Verder weten we nog weinig over Crisis in Six Scenes , behalve dat het verhaal zich afspeelt in de turbulente jaren 60 en draait om een doorsnee Amerikaans gezin, dat op zijn kop wordt gezet door een onverwachte huisgast. Wel is bekend wie naast Allen de overige rollen invullen. Zo ging één van de bijrollen naar voormalig Hannah Montana -actrice Miley Cyrus. De cast bestaat verder nog uit onder andere Rachel Brosnahan ( The Marvelous Mrs. Maisel ), Michael Rapaport ( Mighty Aphrodite ) en Elaine May ( Small Time Crooks ).