Trailer voor Brits drama The Crown van Netflix • Nieuws • 28-09-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Met een budget van rond de 150 miljoen dollar is The Crown de duurste serie die Netflix ooit heeft geproduceerd. Bekijk de eerste trailer voor het Britse drama.

Met The Crown wil Netflix de volledige regeerperiode van Queen Elizabeth II naar het kleine scherm brengen. De serie start wanneer ze eind jaren 40 trouwt met Prince Philip. Als jonge vrouw wordt ze dan gespeeld door Wolf Hall -actrice Claire Foy. Voormalig Doctor Who -acteur Matt Smith geeft gestalte aan de jonge Philip. Als gigantisch dure productie trok The Crown uiteraard een heleboel gerenommeerde Britse acteurs aan, zoals Jared Harris, Eileen Atkins, Greg Wise en Harriet Walter. John Lithgow zal te zien zijn als Winston Churchill. De serie werd bedacht en geschreven door Peter Morgan. Morgan was eerder verantwoordelijk voor het scenario van de film The Queen , waarin Elizabeth II werd gespeeld door een Oscarwinnende Helen Mirren.

Het eerste seizoen van The Crown bestaat uit 10 afleveringen en bestrijkt het leven van de koningin tot ergens halverwege de jaren 50. Netflix heeft inmiddels ook al een tweede seizoen besteld. Het is de bedoeling dat de serie straks in totaal zes seizoenen vol gaat maken, waarbij de rol van Elizabeth II verschillende keren opnieuw gecast zal worden. Het eerste seizoen is vanaf 4 november te streamen.