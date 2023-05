Trailer voor Big Little Lies met Nicole Kidman en Reese Witherspoon

HBO komt volgend jaar met de tragikomische miniserie Big Little Lies. Bekijk Nicole Kidman en Reese Witherspoon in de trailer.

In de serie zien we hoe een jonge, alleenstaande moeder (Shailene Woodley uit Divergent ) arriveert in een op het eerste gezicht rustig strandplaatsje. Ze wordt onder haar hoede genomen door twee wat oudere moeders, die elk zo hun eigen problemen hebben. Madeline (Witherspoon) ziet haar ex-man en zijn nieuwe vlam bij haar in de buurt komen wonen en Celeste (Kidman) heeft problemen met haar echtgenoot. De vriendschap van de vrouwen wordt vervolgens op de proef gesteld door een schokkende gebeurtenis. Andere rollen in Big Little Lies zijn er voor Laura Dern (Blue Velvet), Alexander Skarsgård (True Blood) en Adam Scott (Parks and Rec). Jean-Marc Vallée, de man die Matthew McConaughey en Jared Leto naar Oscars regisseerde in Dallas Buyers Club, tekende voor de regie. Vallée werkte al eerder met Witherspoon en Dern aan de film Wild.