Trailer voor Beaches met Idina Menzel en Nia Long • Nieuws • 01-12-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Zender Lifetime komt met een tv-adaptatie van de dramafilm Beaches. Bekijk Idina Menzel en Nia Long in de trailer.

De nieuwe vertelling van Beaches speelt zich af in het hedendaagse Los Angeles. Menzel en Long spelen twee vrouwen die elkaar per toeval ontmoeten op de promenade van Venice Beach. De één is een aspirerend zangeres en de ander is de dochter van een prominente advocaat. Ondanks dat ze uit verschillende milieus komen, ontstaat er een levenslange vriendschap vol ups en downs. Long brak ooit door als de vriendin van Will Smith in The Fresh Prince of Bel Air en was daarna nog te zien is series als Third Watch en House of Lies. Menzel is inmiddels vooral bekend als de stem van Elsa in de Disney-film Frozen. In de trailer voor Beaches mag ze dan ook The Wind Beneath My Wings ten gehore brengen. Het nummer werd in de jaren tachtig nog gezongen door Bette Midler, die samen met Barbara Herschey in de originele film te zien was.

De bioscoopversie van Beaches uit 1988 werd geregisseerd door Garry Marshall, de bedenker van de klassieke tv-serie Happy Days die eerder dit jaar overleed . De nieuwe televisiefilm is op 21 januari te zien op zender Lifetime.