Trailer voor Atlanta met Donald Glover

Donald Glover krijgt een nieuwe sitcom op FX. In 2014 besloot Glover de ensemble cast van Community op NBC te verlaten, om te gaan werken aan zijn eigen komische serie, getiteld Atlanta. Bekijk de eerste trailer.

Glover vertelde onlangs nog in de pers dat hij Community – waarvan een afsluitende film nog steeds niet is uitgesloten – destijds besloot te verlaten, omdat hij vond dat de koers van zijn personage gelopen was. Daarnaast zou hij momenteel in beeld zijn om straks gestalte te geven aan een jeugdige Lando Calrissian, in een Star Wars -film over de jonge jaren van Han Solo. Maar eerst is het dus de beurt aan Atlanta , dat op 6 september in première gaat op FX. Het eerste seizoen bestaat uit 10 afleveringen. Overigens kwam Netflix onlangs met een serie over het ontstaan van hiphop in New York