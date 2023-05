Trailer voor Amanda Knox-docu van Netflix • Nieuws • 20-09-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Naast nieuwe afleveringen van Making A Murderer komt streamingdienst Netflix ook met een true crime -documentaire over Amanda Knox. Bekijk de eerste beelden.

De film schetst een beeld van wat er precies gebeurde toen Knox in 2007 werd beschuldigd van de moord op haar kamergenote. De studente verbleef destijds in Italië, waar ze door de rechtbank twee keer werd veroordeeld en twee keer werd vrijgesproken. Door de gigantische media-aandacht voor de bijna tien jaar durende zaak, was Knox jarenlang overal het onderwerp van gesprek. De documentaire blikt terug aan de hand van exclusieve interviews met Knox zelf, haar ex-vriend en medeverdachte Raffaele Sollecito, de Italiaanse aanklager Giuliano Mignini en journalist Nick Pisa. Tevens laten regisseurs Rob Blackhurst en Brian McGinn nog nooit eerder beschikbaar gesteld archiefmateriaal zien. Amanda Knox is vanaf 30 september te streamen op Neflix.

Waargebeurde misdaadseries waarin de (on)schuld van een dader nog eens nader wordt bekeken, zijn weer erg populair geworden op televisie. Naast Making A Murderer werd dit jaar ook de docu-serie O.J.: Made In America erg goed ontvangen. Op FX werd de zaak rondom Simpson zelfs in scriptvorm gegoten en met succes; The People v. O.J. Simpson won het afgelopen weekend 4 Emmy-awards