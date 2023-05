Trailer voor allerlaatste seizoen van Black Sails

Het piratendrama Black Sails zal in 2017 met het vierde seizoen ten einde komen. Bekijk het eerste voorproefje op de laatste reeks afleveringen.

De Emmy-winnende serie is een soort van prequel op het klassieke boek Treasure Island van Robert Louis Stevenson. In dat boek gaat een expeditie op zoek naar de goudschat van de ooit door iedereen gevreesde kapitein Flint. Black Sails vertelt de voorgeschiedenis de Flint, gespeeld door Toby Stephens uit Die Another Day, die dan het piratenbestaan in zijn thuishaven New Providence bedreigd ziet worden door de Britten. Aan de eerste beelden te zien, bevat het nieuwe seizoen meer actie dan ooit tevoren. Black Sails werd bedacht door Robert Levine ( Touch ) en Jonathan Steinberg (Jericho). Achter de schermen is ook Michael Bay ( The Last Ship ) betrokken als producent. Het vierde seizoen bestaat wederom uit 10 afleveringen en gaat op 29 januari 2017 van start in Amerika.