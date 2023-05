Tracks: Tyler, The Creator, Callum Beattie en Jack Johnson • Muziek • 20-07-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Welke nieuwe nummers moet je deze week gehoord hebben? De Lagarde tipt de drie meest opvallende releases. Deze week: Tyler, The Creator, Callum Beattie en Jack Johnson.

Tyler, The Creator - Boredom

Lome beats in ‘Boredom’, de nieuwe single van Tyler, The Creator. Op het nummer zijn gastoptredens van Corinne Bailey Rae (bekend van ‘Put your records on’), Anna Of The North en Rex Orange County. De track is afkomstig van Scum Fuck Flower Boy, het tweede album van de rapper, dat aanstaande vrijdag verschijnt.

Callum Beattie - Man behind the sun

De Schotse songwriter Callum Beattie debuteerde eerder dit jaar met zijn EP We Are Stars, die hij nu opvolgt met de single ‘Man behind the sun’. Via Twitter laat de zanger weten aan een album te werken, al is er geen releasedatum bekend. Deze zomerse nieuwe single maakt ons in ieder geval nieuwsgierig.

Jack Johnson - My mind is for sale

De zomer is pas écht begonnen wanneer Jack Johnson een nieuwe single uitbrengt. Nieuw werk van de Hawaïaanse singer-songwriter heeft lang op zich laten wachten: Johnson bracht in 2013 zijn laatste album uit. ‘My mind is for sale’, waarin de zanger zich kritisch uitlaat over Donald Trump (‘I don’t care about your paranoid us against them fearful kind of walls’) is afkomstig van de aankomende plaat All The Light Above It Too. Die verschijnt op 8 september.