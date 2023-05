Tracks: The Weeknd, The xx en Paul Simon • Muziek • 30-11-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Welke nieuwe nummers moet u deze week gehoord hebben?

The Weeknd - ‘I feel it coming’

Met de release van zijn derde album Starboy afgelopen vrijdag had Ab?l Makkonen Tesfaye, de man die schuilgaat achter The Weeknd, meteen een record in handen: de meeste streams op Spotify in een dag. En een van die veelbeluisterde nummers was ‘I feel it coming’, een samenwerking met de heren van Daft Punk. Met de gladde beats en Tesfaye’s hoge zang roept het nummer meteen herinneringen op aan Michael Jackson. ‘I feel it coming’ is te horen in Mania , de korte film van The Weeknd. De track begint op 8:40.



The xx - ‘On hold’

Het nummer was twee weken geleden al te horen, maar het Britse trio The xx heeft nu ook een videoclip bij single ‘On hold’. Het nummer, waarin samples van ‘I can’t go for that (no can do)’ van Hall & Oates zitten, is afkomstig van het in januari te verschijnen derde album I see you. De muzikanten, die in 2010 de Mercury Prize wonnen voor hun debuutplaat, staan op 13 februari in de Heineken Music Hall. De show was binnen enkele minuten uitverkocht.



Paul Simon - ‘Stranger’

Dit ‘nieuwe' nummer van Paul Simon combineert de bestaande tracks ‘The werewolf’ en ‘The clock’, beiden afkomstig van zijn dit jaar verschenen album Stranger to stranger. De zanger schakelde de hulp in van Nico Segal en Nate Fox, die onder de naam The Social Experiment de beats voor Chance the Rapper verzorgen. De producenten plaatsen Simons zangpartijen op een galmende, elektronische achtergrond.