Tracks: The Jesus and Mary Chain, Kodie Shane en Neil Young

Welke nieuwe nummers moet u deze week gehoord hebben? De Lagarde tipt de drie opvallendste releases. Deze week: The Jesus and Mary Chain, Kodie Shane en Neil Young.

The Jesus and Mary Chain - Amputation

Ze kwamen in 2007 alweer bij elkaar, maar nu krijgen we voor het eerst sinds 18 jaar nieuwe muziek van The Jesus and Mary Chain. Met ‘Amputation’ geeft de Schotse alternatieve gitaarband, bekend van de chaotische en gewelddadige liveoptredens, een voorproefje van Damage and joy , de nieuwe plaat die in maart uitkomt.

Kodie Shane - Sad

De Amerikaanse Kodie Shane komt uit de stal van rapper Lil Yachty. Op ‘Sad’, waar Yachty overigens ook op meedoet, laat de 18-jarige zich van een breekbare kant horen. De manier waarop Shane autotune inzet doet denken aan 808s and heartbreak van Kanye West.

Neil Young - Can’t stop workin’

Een toepasselijke songtitel van de 71-jarige Canadees, die ook op late leeftijd immer productief blijft. Deze week verscheen zijn nieuwe album Peace trail , waarin Young weer ouderwetse protestsongs schrijft. Zo ook ‘Can’t stop workin’, het grotendeels akoestische nummer, dat een paar keer fel onderbroken wordt door een elektrische gitaar.