Tracks: Sufjan Stevens, Father John Misty en Tom Chaplin

Welke nieuwe nummers moet je deze week gehoord hebben? De Lagarde tipt de drie meest opvallende releases. Deze week: Sufjan Stevens, Father John Misty en Tom Chaplin.

Sufjan Stevens - Wallowa Lake monster

Sufjan Stevens brengt een indrukwekkende outtake van succesalbum Carrie & Lowell. ‘Wallowa Lake monster’ is afkomstig uit de sessie van het succesalbum uit 2015, en verschijnt op The Greatest Gift Mixtape - Outtakes, Remixes & Demos from Carrie & Lowell, dat vrijdag verschijnt. De singer-songwriter zingt wederom in een breekbare track over de moeizame band die hij als kind met zijn moeder had.

Father John Misty - Pure country

Geen geheel nieuw nummer, maar een aanpassing van een bestaande track van Father John Misty. De cynische zanger bracht begin dit jaar het album Pure Comedy uit, waarop hij zich kritisch uit over de (Amerikaanse) samenleving anno 2017. Naar eigen zeggen wil hij de Republikeinen ook een nummer cadeau doen, en dus brengt hij een countryversie van de titeltrack uit.

Tom Chaplin - Under a million lights

Nieuw werk van Tom Chaplin, de zanger van Keane. De Brit heeft - hou je vast - een Kerstalbum aangekondigd, waarvan ‘Under a million lights’ de eerste single is. Gelukkig zit de track niet vol met bellen, waardoor het nummer ook in deze warme oktoberdagen prima te beluisteren is.