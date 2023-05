Tracks: Spoon, Iggy Pop en Slowdive • Muziek • 18-01-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Welke nieuwe nummers moet u deze week gehoord hebben? De Lagarde tipt de drie opvallendste releases. Deze week: Spoon, Iggy Pop en Slowdive.

Spoon - Hot thoughts

De Texaanse indieband Spoon is terug met het eerste nieuwe werk sinds het album They want my Soul uit 2014. In vergelijking met die plaat laat de groep de gitaren links liggen op ‘Hot thoughts’, de eerste single van het gelijknamige negende album. De plaat verschijnt op 17 maart.

Iggy Pop - Gold

Punkveteraan Iggy Pop slaat de handen ineen met producer Danger Mouse voor het nummer ‘Gold’. De track staat op de soundtrack van de gelijknamige speelfilm met Matthew McConaughey. Op ‘Gold’ laat Iggy Pop z’n punksound helemaal varen, en heeft hij een croonerig, donker stemgeluid dat bij vlagen aan Leonard Cohen doet denken.

Slowdive - Star roving

Een langverwachte comeback: de Britse shoegazers van Slowdive brengen hun eerste single in 22 jaar (!) tijd uit. De groep, bekend om een dromerig rockgeluid (denk aan My Bloody Valentine en The Jesus & Mary Chain), ging in 1995 uit elkaar. In 2014 kwamen de heren wel weer bij elkaar, maar fans hebben alsnog drie jaar op nieuwe nummers moeten wachten.