Tracks: Royal Blood, Blood Red Shoes en Kevin Morby

Welke nieuwe nummers moet je deze week gehoord hebben? De Lagarde tipt de drie meest opvallende releases. Deze week: Royal Blood, Blood Red Shoes en Kevin Morby.

Royal Blood - Lights out

Het Britse duo Royal Blood was een van de verrassingen van 2014. Gewapend met slechts een basgitaar en een drumstel scoorden Mike Kerr en Ben Thatcher hits met ‘Figure it out’ en ‘Come on over’. De nieuwe single ‘Lights out’ is het eerste materiaal dat we horen van nieuw album How did we get so dark?, dat op 16 juni uitkomt.

Blood Red Shoes - Eye to eye

Meer nieuw bloederig werk uit Groot-Brittannië: Blood Red Shoes, de rauwe band van Laura-Mary Carter en Steven Ansell. Ook rond Blood Red Shoes is het een jaar of drie stil geweest. Een releasedatum van een nieuwe plaat is er nog niet, dus we moeten het voorlopig nog met de dreigende synths op ‘Eye to eye’ doen.

Kevin Morby - Aboard my train

‘Aboard my train’ de nieuwe single van Kevin Morby, begint als een americanatrack en lijkt lange tijd aan de conventies van het genre te voldoen. Totdat de Amerikaan halverwege een lekker rammelende gitaarsolo speelt en het nummer verandert in aanstekelijke indierock. Een mooie eerste indruk van aankomend album City music, dat op 16 juni verschijnt.