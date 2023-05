Tracks: Radiohead, Waxahatchee en Oh Wonder • Muziek • 14-06-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Welke nieuwe nummers moet je deze week gehoord hebben? De Lagarde tipt de drie meest opvallende releases. Deze week: Radiohead, Waxahatchee en Oh Wonder.

Radiohead - I promise

Nieuw oud werk van Radiohead. De Britse band viert het twintigjarig bestaan van het legendarische album OK Computer met een speciale heruitgave met niet eerder uitgebracht werk. Radiohead speelde het fraaie ‘I promise’ in de periode tussen 1996 en 1998 nog regelmatig tijdens concerten, maar sindsdien is de track spoorloos verdwenen. Tot nu.

Waxahatchee - Never been wrong

Katie Crutchfield, de vrouw achter Waxahatchee, maakte in 2015 al indruk met haar derde plaat Ivy Tripp. Ze wist rauwe grunge te combineren met intieme, akoestische nummers, terwijl het album toch als één geheel bleef klinken. ‘Never been wrong’ is de ruige eerste single van Out In The Storm, de opvolger van Ivy Tripp. De releasedatum is 14 juli.

Oh Wonder - High on humans

Het Britse alternatieve popduo Oh Wonder laat zich weer van zijn meest catchy kant horen op ‘High on humans’. Het nummer is afkomstig van Ultralife, de tweede plaat van Josephine Vander Gucht en Anthony West. Ook dat album verschijnt op 14 juli.