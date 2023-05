Tracks: Queens of the Stone Age, Nick Mulvey en Everything Everything • Muziek • 21-06-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Welke nieuwe nummers moet je deze week gehoord hebben? De Lagarde tipt de drie meest opvallende releases. Deze week: Queens of the Stone Age, Nick Mulvey en Everything Everything.

Queens of the Stone Age - The way you used to do

De leden van Queens of the Stone Age slaan de handen ineen met Mark Ronson, de producent die met onder andere Amy Winehouse werkte. De Amerikaan zat achter de knoppen tijdens de opnames van nieuw album Villains, dat op 25 augustus uitkomt. Deze eerste single laat een geluid horen dat een stuk strakker is dan we van de Queens gewend zijn.

Nick Mulvey - Myela

De Britse singer-songwriter Nick Mulvey bezingt de vluchtelingencrisis op zijn nieuwe single ‘Myela’. De zanger, die dit weekend op Down the Rabbit Hole staat, laat met deze track het eerste nieuwe werk van aankomend album Wake Up Now horen. Die tweede plaat verschijnt op 8 september.

Everything Everything - Can’t do

‘Niemand is normaal, niemand weet wat normaal is,’ zegt frontman Jonathan Higgs over de nieuwe single ‘Can’t do’. De zanger met de hoge stem laat zijn band Everything Everything weer duistere onderwerpen behandelen in een uiterst dansbare track. Nieuw album A Fever Dream verschijnt op 18 augustus.