Tracks: Queens of the Stone Age, Alice Glass en Tori Amos

Welke nieuwe nummers moet je deze week gehoord hebben? De Lagarde tipt de drie meest opvallende releases. Deze week: Queens of the Stone Age, Alice Glass en Tori Amos.

Queens of the Stone Age - The evil has landed

Ook ‘The evil has landed’, de nieuwe single van het aankomende Queens of the Stone Age-album Villains, zit vol gortdroge riffs. Na ‘The way you used to do’ is dit het tweede voorproefje van het door Mark Ronson (bekend van zijn werk met onder andere Amy Winehouse) geproduceerde album. Villains verschijnt op 25 augustus.

Alice Glass - Without love

Na twee jaar stilte is Alice Glass, de voormalige zangeres van Crystal Castles, terug met een nieuwe single. ‘Without love’ combineert haar hoge stem met een flardje autotune en een hoop hypnotiserende beats. Het is nog niet bekend of ‘Without love’ op een album komt te staan.

Tori Amos - Up the creek

Tori Amos omarmt niet alleen de synthpop op haar nieuwe single ‘Up the creek’, maar sluit het nummer ook af met haar bekende pianospel. De Amerikaanse zangeres wordt in het nummer bijgestaan door haar dochter Tash, die de achtergrondzang doet. ‘Up the creek’ staat op Native Invader, alweer het vijftiende album van Amos, dat op 8 september uitkomt.