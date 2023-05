Tracks: Morrissey, David Gray en Zak Abel • Muziek • 20-09-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Welke nieuwe nummers moet je deze week gehoord hebben? De Lagarde tipt de drie meest opvallende releases. Deze week: Morrissey, David Gray en Zak Abel.

Morrissey - Spent the day in bed

‘Spent the day in bed’, luidde de allereerste tweet van Morrissey een paar dagen geleden. Het bleek de naam van de nieuwe single van de voormalige Smiths-zanger te zijn. Met bijtend sarcasme en de nog altijd heerlijke stem is de track een fijne eerste kennismaking Low in High School, het aankomende album van Morrissey. Releasedatum: 17 november.

David Gray - Hole in the weather

‘De meest optimistische collectie nummers die ik ooit heb geschreven,’ vertelt David Gray over de sessies waaruit nieuwe single ‘Hole in the weather’ is ontstaan. De Britse singer-songwriter is van plan om volgend jaar een nieuwe plaat, de opvolger van Mutineers uit 2014, uit te brengen.

Zak Abel - Only when we’re naked

De licht schorre stem van Zak Abel komt mooi samen met een uptempo pianopartij, blazers en beats in de nieuwe single ‘Only when we’re naked’. Het nummer is de titeltrack van het aankomende debuutalbum van de 22-jarige Britse zanger.