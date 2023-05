Tracks: Mark Lanegan, Future Islands en Blondie • Muziek • 08-02-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Welke nieuwe nummers moet je deze week gehoord hebben? De Lagarde tipt de drie opvallendste releases. Deze week: Mark Lanegan, Future Islands en Blondie.

Mark Lanegan - Nocturne

De man met de gitzwarte stem keert terug. In april verschijnt zijn nieuwe album Gargoyle , waarop hij samenwerkt met Queens of the Stone Age-frontman Josh Home, Greg Dulli (The Afghan Whigs) en Dude Garwood. Single ‘Nocturne’, waarop Lanegan weer ouderwets donker klinkt, is het eerste voorproefje van die plaat.

Future Islands - Ran

Drie jaar na doorbraakplaat Singles laat de new wave-band terug met de nieuwe track ‘Ran’. Wederom is de synthesizer het hoofdingrediënt van de Amerikanen. Op aankomend album The far field staat ook een duet met een ware legende in de new wave: Blondie.

Blondie - Fun

En die Blondie heeft zelf ook nog eens een plaat aangekondigd: Pollinator verschijnt op 5 mei en is het elfde album van de band rond Debbie Harry. Aan de nummers van het album, waarvan ‘Fun’ de eerste single is, werkten veteranen als Johnny Marr (The Smiths), maar ook jonge muzikanten als Sia en Charli XCX mee.