Tracks: Mac DeMarco, Jack White en Girlpool • Muziek • 12-04-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Welke nieuwe nummers moet je deze week gehoord hebben? De Lagarde tipt de drie meest opvallende releases. Deze week: Mac DeMarco, Jack White en Girlpool.

Mac DeMarco - On the level

De Canadese indierocker Mac DeMarco lijkt in ‘On the level’ over de verstoorde relatie met zijn vader te zingen. ‘Boy, this could be our year / Make an old man proud of you / Forget about the tears,’ zingt hij. Het dromerige nummer is afkomstig van This Old Dog, het nieuwe album dat op 5 mei verschijnt.

Jack White - Battle cry

Voormalig White Stripes-frontman Jack White komt met zijn eerste solowerk sinds z’n album Lazaretto uit 2014. ‘Battle cry’ is weliswaar instrumentaal, maar bevat het snerpende gitaargeluid waar de Amerikaan om bekendstaat. White werkt naar verluidt aan een nieuwe plaat, maar details zijn nog niet bekend.

Girlpool - It gets more blue

Cleo Tucker en Harmony Tividad van het duo Girlpool zingen in ‘It gets more blue’ over de bizarre dingen die mensen doen als ze verliefd zijn. ‘I faked global warming just to get close to you,’ beweren ze in een aanstekelijke track, die zich tussen folk en punk beweegt. Nieuw album Powerplant verschijnt op 12 mei.