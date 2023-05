Tracks: Lorde, First Aid Kit en Jay Som • Muziek • 15-03-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Welke nieuwe nummers moet je deze week gehoord hebben? De Lagarde tipt de drie meest opvallende releases. Deze week: Lorde, First Aid Kit en Jay Som.

Lorde - Liability

Na het vlotte ‘Green light’ geeft Lorde met ‘Liability’ een tweede voorproefje van haar aankomende album Melodrama (releasedatum: 16 juni). De zangeres uit Nieuw-Zeeland debuteerde in 2013 met haar album Pure Heroïne en maakte daarna nog muziek voor de soundtrack van The Hunger Games.

First Aid Kit - You are the problem here

Openingsregel ‘I’m so sick and tired of this world’ verraadt dat we hier met een onvervalste protesttrack te maken hebben. First Aid Kit spreekt zich uit tegen de verkrachtingscultuur in een nummer dat vele malen steviger is dan het folkwerk dat het Zweedse duo normaal gesproken maakt.

Jay Som - Baybee

De Amerikaanse songwriter Melina Duterte specialiseert zich in ‘bedroom pop’. En hoewel ze tegenwoordig haar tracks gewoon in een studio opneemt, heeft nieuwe single ‘Baybee’ nog altijd dat warme geluid. Daarnaast geven de synthesizers een sterk eightiesgevoel aan dit dromerige nummer.