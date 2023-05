Tracks: LCD Soundsystem, Demdike Stare en Prophets of Rage • Muziek • 10-05-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Welke nieuwe nummers moet je deze week gehoord hebben? De Lagarde tipt de drie meest opvallende releases. Deze week: LCD Soundsystem, Demdike Stare en Prophets of Rage.

LCD Soundsystem - Call the police

De reünie van LCD Soundsystem vond vorig jaar al plaats, onder andere met een optreden op Lowlands, maar nu is er voor het eerst ook nieuwe muziek. Naast ‘Call the police’ brengt de band uit New York ook het nummer ‘American dream’ uit. Frontman James Murphy heeft al losgelaten dat LCD Soundsystem met een nieuw album bezig is, maar verdere details zijn nog niet bekend.

Demdike Stare feat. Savages - Savage distort

Onlangs hielp Savages-frontvrouw Jehnny Beth al mee aan het Gorrillaz-nummer ‘We got the power’, nu zingt ze op een track van het elektronicaduo Demdike Stare. Het is een duistere track geworden, waarin de Britse zangeres begeleid wordt door steeds intensere beats.

Prophets of Rage - Unfuck the world

Pinkpop-voorpret met een nieuwe track van Prophets of Rage, de supergroep die bestaat uit Rage Against the Machine (minus zanger Zack de la Rocha), DJ Lord en Chuck D van Public Enemy en B-Real van Cypress Hill. De band speelde het nummer, waar alleen nog een live-versie beschikbaar van is, voor het eerst tijdens een concert in Chili.