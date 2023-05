Tracks: Laura Marling, The Rolling Stones en Sia • Muziek • 07-12-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Welke nieuwe nummers moet u deze week gehoord hebben? De Lagarde tipt de drie meest opvallende releases. Deze week: Laura Marling, The Rolling Stones en Sia.

Laura Marling - ‘Soothing’

Met ‘Soothing’ geeft de Britse folkzangeres Laura Marling een voorproefje van Semper femina , haar zesde album, dat in maart verschijnt. ‘Ik begon het album te maken alsof ik een man was die over een vrouw schreef. Uiteindelijk heb ik dat idee aan de kant gezet: het zijn mijn gevoelens die ik beschrijf.’ De muzikante regisseerde zelf de clip bij het trage, intieme nummer.



The Rolling Stones - ‘Ride ’em on down’

Mick, Keith, Ron en Charlie brengen een ode aan hun oude blueshelden op Blue & lonesome , het eerste Rolling Stones-album sinds 2005. Op de nieuwe plaat staan uitsluitend covers van oude bluestracks. Single ‘Ride ’em on down’ is een nieuwe uitvoering van een nummer van Eddie Taylor uit 1955.



Sia - ‘Angel by the wings’

‘You can do anything,’ zingt Sia op ‘Angel by the wings’. De Australische zangeres schreef het nummer voor de soundtrack van de documentaire The eagle huntress , over een Mongoolse tiener die op adelaars wil jagen. Sia maakte eerder dit jaar ook al muziek voor de soundtracks van Finding Dory en Lion.