Tracks: Lana Del Rey, Bob Dylan en Hallo Venray • Muziek • 22-02-2017

Welke nieuwe nummers moet je deze week gehoord hebben? De Lagarde tipt de drie meest opvallende releases. Deze week: Lana Del Rey, Bob Dylan en Hallo Venray.

Lana Del Rey - Love

Een kleine anderhalf jaar na het album Honeymoon is er weer nieuw werk van Lana Del Rey. Het recept is bekend: laag tempo, dramatische strijkers en het diepe stemgeluid van de zangeres met de nostalgische sound. ‘Love’ is afkomstig van een nog te verschijnen album, waarvan de releasedatum nog niet bekend is.

Bob Dylan - My one and only love

Hij kan nog prima zingen, die 76-jarige Nobelprijswinnaar. Bob Dylan geeft met ‘My one and only love’ (een cover van Frank Sinatra) een voorproefje van Triplicate , zijn driedubbelalbum dat volgende maand verschijnt. De drie platen zullen uitsluitend covers bevatten. Dylan geeft in april drie optredens in Amsterdam.

Hallo Venray - Funky party

Hallo Venray is jarig en trakteert. De band rond zanger Henk Koorn bestaat maar liefst dertig jaar en viert dat met het nieuwe album Where is the funky party?. Donderende gitaarpartijen en stuwende drums zorgen voor een onheilspellende sound op deze eerste single.