Tracks: Gorillaz, Kendrick Lamar en Wavves • Muziek • 29-03-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Welke nieuwe nummers moet je deze week gehoord hebben? De Lagarde tipt de drie meest opvallende releases. Deze week: Gorillaz, Kendrick Lamar en Wavves.

Gorillaz - We got the power

Op ‘We got the power’ horen we een samenwerking die pakweg twintig jaar geleden onmogelijk leek: Noel Gallagher zingt samen met Damon Albarn. Gallagher was met zijn band Oasis jarenlang in een vete verwikkeld met Blur, de band van Albarn. De twee hebben de strijdbijl inmiddels begraven. Een andere gast op ‘We got the power’ is Jenny Beth, de frontvrouw van Savages. Het nummer is afkomstig van het nieuwe Gorillaz-album Humanz.

Kendrick Lamar - The heart part 4

Een nieuwe single en de aankondiging van een nieuwe plaat in een. ‘Y’all got til April the seventh to get y’all shit together,’ rapt de Amerikaan. Verder gaat Lamar op ‘The heart part 4’ stevig in op Donald Trump, die hij een ‘chump’ noemt.

Wavves - Animal

Nóg zo’n Amerikaanse act die niks van Donald Trump moet hebben. Wavves kwam onlangs in het nieuws door aanhangers van de president de toegang tot de tournee te ontzeggen. Met ‘Animal’ geven de garagerockers een voorproefje van album You’re Welcome, dat op 19 mei verschijnt.