Tracks: Gorillaz, Arcade Fire en Goldfrapp

Welke nieuwe nummers moet u deze week gehoord hebben? De Lagarde tipt de drie meest opvallende releases. Deze week: Gorillaz, Arcade Fire en Goldfrapp.

Gorillaz - Hallelujah money

Hallelujah, na zes jaar zijn ze terug. Gorillaz, de virtuele band van Damon Albarn (Blur) en Jamie Hewlett, werkt met de Britse zanger Benjamin Clementine samen op de nieuwe single ‘Hallelujah money’. In de clip is te zien hoe Clementine vanuit de Trump Tower zingt. Het nummer is afkomstig van het aankomende vijfde album van Gorillaz, dat later dit jaar verschijnt.

Arcade Fire - I give you power

Een opvallend simplistisch nummer van de indierockers uit Canada. Arcade Fire brengt ‘I give you power’, een samenwerking met Mavis Staples, uit tijdens de laatste uren van het presidentschap van Barack Obama. De tekst ‘I give you power / I can take it away’ lijkt dan ook een dreigende boodschap richting Donald Trump.

Goldfrapp - Anymore

Ook het Britse elektronicaduo Goldfrapp is terug na lang te zijn weggeweest. ‘Anymore’ is het eerste nieuwe werk sinds het album Tales of Us uit 2013. Goldfrapp brengt op 31 maart een nieuw album (nummer zeven) uit, getiteld Silver Eye.