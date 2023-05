Tracks: Gnash, The Chainsmokers & Coldplay en Ride • Muziek • 01-03-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Welke nieuwe nummers moet je deze week gehoord hebben? De Lagarde tipt de drie meest opvallende releases. Deze week: Gnash, The Chainsmokers & Coldplay en Ride.

Gnash - Lonely again

De 25-jarige zanger, rapper en producer Gnash (echte naam: Garret Charles Nash) volgt zijn succesvolle single ‘I hate U, I love U’ op met het minimalistische ‘Lonely again’. De Amerikaan plakt een flinke laag autotune over zijn stem, die hij drapeert op een rustige synthmelodie.

The Chainsmokers & Coldplay - Something just like this

Coldplay slaat de handen ineen met The Chainsmokers, een van de doorbraakacts van het afgelopen jaar. De Engelse popgroep en het Amerikaanse dj-duo presenteerden het nummer vorige week op de BRIT Awards. ‘Something just like this’ staat op het debuutalbum Memories… Do not open van The Chainsmokers, dat op 7 april verschijnt.

Ride - Home is a feeling

Twintig jaar heeft het geduurd voordat de nieuwe Ride-single ‘Home is a feeling’ uitkwam. De Britse shoegazeband bestond oorspronkelijk van 1988 tot 1996, daarna viel de groep uit elkaar. Gitarist Andy Bell speelde vervolgens jarenlang in Oasis, maar voegde zich in 2014 toch weer bij deze Ride-reünie. Ruim twee jaar daarna is er dan ook eindelijk nieuw werk van de groep.