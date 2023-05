Tracks: Foo Fighters, Marilyn Manson en George Michael • Muziek • 13-09-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Welke nieuwe nummers moet je deze week gehoord hebben? De Lagarde tipt de drie meest opvallende releases. Deze week: Foo Fighters, Marilyn Manson en George Michael.

Foo Fighters - The line

Nog maar twee nachtjes slapen, dan verschijnt Concrete and Gold, de nieuwe plaat van de Foo Fighters. Het wordt het eerste volledige album van de band van Dave Grohl sinds Sonic Highways uit 2014. Op ‘The line’ kunnen we weer rekenen op stevige gitaren en hard gebrul.

Marilyn Manson - We know where you fucking live

Over stevig gesproken. Shockrocker Marilyn Manson laat de nieuwe single van zijn aankomende plaat Heaven Upside Down horen, die op

6 oktober in de winkels ligt. ‘We know where you fucking live’ is – na een paar relatief rustige releases – weer een ouderwets keiharde Manson-track. Voor de liefhebbers dus.

George Michael ft. Nile Rodgers - Fantasy

De eerste postume single van George Michael is uitgebracht. ‘Fantasy’ is een heruitgave van een b-kantje van de zanger, die vorig jaar op Eerste Kerstdag overleed. Het nummer is aangevuld met gitaarpartijen van Nile Rodgers (bekend van Chic en ‘Get lucky' van Daft Punk). Op 20 oktober komt Listen Without Prejudice/MTV Unplugged uit. Op de compilatie zullen niet eerder uitgebrachte opnames van Michael te horen zijn.