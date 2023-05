Tracks: DMA's, Run the Jewels en The Darkness • Muziek • 04-10-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Welke nieuwe nummers moet je deze week gehoord hebben? De Lagarde tipt de drie meest opvallende releases. Deze week: DMA’s, Run the Jewels en The Darkness.

DMA’s - Dawning

Met debuutplaat Hill’s End wist DMA’s vorig jaar een verrassend geslaagde Britpop-plaat uit te brengen. Extra verrassend is het feit dat de band, die duidelijk geïnspireerd werd door Oasis, uit Australië komt. Nieuwe single ‘Dawning’ is de eerste track sinds Hill’s End, en het nummer klinkt weer heerlijk Brits.

Run the Jewels - Mean demeanor

Hiphopduo Run the Jewels was eerder dit jaar een van de dagafsluiters van Best Kept Secret, tussen de giganten Arcade Fire en Radiohead. En ondanks die concurrentie bleven de Amerikanen uitstekend overeind. ‘Mean demeanor’ is afkomstig van de soundtrack van FIFA 18, de voetbalgame die vorige week verscheen.

The Darkness - Southern trains

Jazeker, ze bestaan nog. Een kleine vijftien jaar geleden brak The Darkness door met ‘I believe in a thing called love’, een succes dat de Britten sindsdien niet meer hebben kunnen evenaren. Maar de muzikanten zijn inmiddels alweer aan hun vijfde album toe (Pinewood Smile komt over twee dagen uit), met ‘Southern trains’ als derde single. Verwacht weer glamrock die enorm over the top is, met de uithalen van zanger Justin Hawkins als middelpunt.