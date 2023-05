Tracks: Courtney Barnett & Kurt Vile, Curtis Harding en Patrick Joseph • Muziek • 06-09-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Welke nieuwe nummers moet je deze week gehoord hebben? De Lagarde tipt de drie meest opvallende releases. Deze week: Courtney Barnett & Kurt Vile, Curtis Harding en Patrick Joseph.

Courtney Barnett & Kurt Vile - Over everything

Dit trage gitaarnummer is onze eerste kennismaking met de samenwerking tussen Courtney Barnett en Kurt Vile. Barnett is het Australische megatalent dat in 2015 doorbrak met haar debuutalbum Sometimes I Sit and Think, and Sometimes I Just Sit. Vile verdiende eerst zijn sporen als gitarist van The War on Drugs, voordat hij als soloartiest indruk maakte met het album b’lieve i’m goin down. De twee muzikanten brengen op 13 oktober hun gezamenlijke plaat uit.

Curtis Harding - Wednesday morning atonement

Nadat hij een tijdje meezong met Outkast en Cee Lo Green, ging Curtis Harding in 2015 voor eigen succes met Soul Power. Het bleek een bijzonder geslaagde soulplaat. Twee jaar later keert de Amerikaan terug met Face Your Fear (releasedatum: 27 oktober), waarvan de nieuwe single ‘Wednesday morning atonement’ van afkomstig is.

Patrick Joseph - Waiting to begin

Een lekkere funky track van de singer-songwriter met rasperige stem. Patrick Joseph was al te horen op de soundtracks van onder andere The Office en Gossip Girl, maar echt grote hits wist de Amerikaan nog niet te scoren. Wie weet is het met ‘Waiting to begin’ (een toepasselijke titel), eindelijk zo ver.