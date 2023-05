Tracks: Cold War Kids, Perfume Genius en Feist • Muziek • 22-03-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Welke nieuwe nummers moet je deze week gehoord hebben? De Lagarde tipt de drie opvallendste releases. Deze week: Cold War Kids, Perfume Genius en Feist.

Cold War Kids - ‘So tied up’

De Amerikaanse indieband werkt samen met de Engelse zangeres Bishop Briggs op deze nieuwe single. ‘So tied up' staat op L.A. Divine , het zesde album Cold War Kids-album dat op 7 april verschijnt. In deze akoestische versie van het nummer doet er ook nog eens een strijkerskwartet mee.

Perfume Genius - ‘Slip away’

Sprookjesachtige sferen in de nieuwste clip van Perfume Genius, het alter ego van Mike Hadreas. Samen met een danseres wordt hij achtervolgd door twee schooljongens met clown make-up die, waarschijnlijk niet geheel toevallig, iets van Donald Trump weg hebben. ‘Slip away’ is afkomstig van No Shape , dat op 5 mei uitkomt.

Feist - ‘Pleasure’

De Canadese singer-songwriter Feist is terug met ‘Pleasure’, haar eerste nieuwe werk in zes jaar tijd. Op de duister klinkende single benadert de zangeres het geluid van PJ Harvey. Haar nieuwe album, dat eveneens Pleasure heet, ligt op 28 april in de winkels.