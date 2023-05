Tracks: Billy Corgan, Death From Above en Weezer • Muziek • 23-08-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Welke nieuwe nummers moet je deze week gehoord hebben? De Lagarde tipt de drie meest opvallende releases. Deze week: Billy Corgan, Death From Above en Weezer.

Billy Corgan - Aeronaut

Solowerk van de Smashing Pumpkins-zanger, die tegenwoordig muziek uitbrengt onder zijn geboortenaam: William Patrick Corgan. En hij doet het duidelijk een stuk rustiger aan, in dit kalme pianonummer. De Amerikaan heeft samen met sterproducer Rick Rubin (bekend van zijn samenwerkingen met Johnny Cash, Slayer en de U2) een nieuw album opgenomen. Ogilala, zoals de plaat heet, verschijnt op 13 oktober.

Death From Above - Never swim alone

Het Canadese basgitaar en drumduo (we vragen ons nog altijd af hoe ze met z’n tweeën zoveel geluid maken) Death From Above keert terug met ‘Never swim alone’. Het is de tweede single van aankomend album Outrage! Is Now, dat op 8 september uitkomt. De clip van ‘Never swim alone’ is met een telefoon in een hotelkamer in Londen gefilmd.

Weezer - Mexican Fender

We zomeren nog een tijdje na met ‘Mexican Fender’, de nieuwe Weezer. De Amerikaanse rockband rond Rivers Cuomo is alweer toe aan album nummer elf. De plaat gaat Pacific Daydream heten en ligt vanaf 27 oktober in de winkels.